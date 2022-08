LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: alle 15.45 la finale di Tocci-Marsaglia (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 15.30: Riprendiamo la nostra DIRETTA. alle 15.45 ci sarà la finale del sincro maschile dai tre metri con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. 11.26: Appuntamento alle 15.30 con la finale del sincro maschile dai tre metri. 11.23: Si è conclusa la qualifica della piattaforma maschile. Il tedesco Timo Barthel ha concluso con il punteggio di 429.30 davanti all’ucraino Oleksii Sereda (408.25) e ad Andreas Sargent Larsen (396.80). Ottavo Eduard Timbretti Gugiu (363.80). 11.22: Bravo Eduard Timbretti Gugiu. L’azzurro conclude la sua qualifica con 67.20 punti ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 15.30: Riprendiamo la nostra15.45 ci sarà ladel sincro maschile dai tre metri con Giovannie Lorenzo. 11.26: Appuntamento15.30 con ladel sincro maschile dai tre metri. 11.23: Si è conclusa la qualifica della piattaforma maschile. Il tedesco Timo Barthel ha concluso con il punteggio di 429.30 davanti all’ucraino Oleksii Sereda (408.25) e ad Andreas Sargent Larsen (396.80). Ottavo Eduard Timbretti Gugiu (363.80). 11.22: Bravo Eduard Timbretti Gugiu. L’azzurro conclude la sua qualifica con 67.20 punti ...

