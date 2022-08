Sassuolo Lecce 0-0 LIVE | Ceesay vicinissimo al vantaggio

Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Sassuolo - Lecce 1-0, rete di Berardi D. (SAS) - davidelgaudio : RT @Kenkaneki72: Ci sono più tifosi del Lecce che quelli del Sassuolo. A casa loro ahahah. ???? - ElForadeportivo : ???????? ???? ?????????????????? ?? Berardi ??40' Sassuolo 1????0?? Lecce #SerieA ???? ?? #SassuoloLecce - Sportschau_live : Sassuolo Calcio - US Lecce 1:0 40. Minute: Tor für Sassuolo Calcio durch Domenico Berardi - kicker_ITA : Sassuolo Calcio - US Lecce 1:0 Tor: Domenico Berardi (39.) #SASLEC -

Commenta per primo Alessio Dionisi, allenatore del, parla ai microfoni di DAZN prima del match con il: 'Serve entusiasmo perché siamo solo all'inizio, cercheremo di mettere qualità ma anche agonismo. Ilè una neopromossa e venderà ...In campo Inter - Spezia 0 - 0 DIRETTA0 - 0 DIRETTARifinitura a San Siro per l'Inter, sotto gli occhi del presidente Zhang, lì dove sabato sono attesi oltre 70 mila spettatori per il sold out al debutto casalingo nerazzurro nell'agosto milanese. L'Int ...Debutto casalingo in questa stagione per l'Inter, che in un San Siro praticamente tutto esaurito ospiterà lo Spezia.