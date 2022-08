Raffaella Fico (che aveva rifiutato per mesi di andare in studio al GFVip) vuole rientrare in Casa (Di sabato 20 agosto 2022) Raffaella Fico è stata fra le poche gieffine che dopo essere stata eliminata è sparita dai radar e per oltre due mesi non è più tornata in studio al fianco degli altri eliminati. Una decisione presa da lei e che ha successivamente motivato come “vacanza”. “Perché non sono più in studio? Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza, ma tornerò presto in studio per assistere alle dirette di Alfonso Signorini”. E ancora: “Non ho assolutamente nulla contro il GF. Non ho alcun astio nei confronti della produzione, ho voluto trascorrere soltanto più tempo insieme al mio compagno e a mia figlia. Tutto qui, a me spiace che sul web circolino tante cattiverie su di me, la verità è quella che vi ho detto”. Raffaella Fico: “Grande Fratello Vip? Esperienza che ... Leggi su biccy (Di sabato 20 agosto 2022)è stata fra le poche gieffine che dopo essere stata eliminata è sparita dai radar e per oltre duenon è più tornata inal fianco degli altri eliminati. Una decisione presa da lei e che ha successivamente motivato come “vacanza”. “Perché non sono più in? Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza, ma tornerò presto inper assistere alle dirette di Alfonso Signorini”. E ancora: “Non ho assolutamente nulla contro il GF. Non ho alcun astio nei confronti della produzione, ho voluto trascorrere soltanto più tempo insieme al mio compagno e a mia figlia. Tutto qui, a me spiace che sul web circolino tante cattiverie su di me, la verità è quella che vi ho detto”.: “Grande Fratello Vip? Esperienza che ...

