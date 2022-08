Per uscire finalmente dalle fauci del Dragone (Di sabato 20 agosto 2022) Le tensioni Cina-Taiwan hanno convinto gli strateghi tedeschi a mettere mano a scenari e piani di emergenza. Nel dibattito pubblico italiano le tensioni tra Pechino e Taiwan e tra Cina, Stati Uniti e Giappone formano oggetto di un dibattito ferragostano, tanto vivace quanto superficiale. Ha fatto bene Nancy Pelosi, la leader democratica, a visitare l’isola proprio ora, o se l’è andata a cercare? Chi ha la marina militare più grande e moderna? Quanti giorni impiegherebbero gli Usa a correre in soccorso di Taiwan? Gossip, chiacchiere da ombrellone o poco più. Altrove, l’attenzione si è ormai spostata sulle conseguenze che un inasprimento dei rapporti tra Pechino e Taipei avrebbe per le economie occidentali. I tedeschi, in particolare, sembrano non darsi pace. Non passa un solo giorno senza che i principali quotidiani della Germania rilancino studi, simulazioni, scenari di ogni tipo. ... Leggi su panorama (Di sabato 20 agosto 2022) Le tensioni Cina-Taiwan hanno convinto gli strateghi tedeschi a mettere mano a scenari e piani di emergenza. Nel dibattito pubblico italiano le tensioni tra Pechino e Taiwan e tra Cina, Stati Uniti e Giappone formano oggetto di un dibattito ferragostano, tanto vivace quanto superficiale. Ha fatto bene Nancy Pelosi, la leader democratica, a visitare l’isola proprio ora, o se l’è andata a cercare? Chi ha la marina militare più grande e moderna? Quanti giorni impiegherebbero gli Usa a correre in soccorso di Taiwan? Gossip, chiacchiere da ombrellone o poco più. Altrove, l’attenzione si è ormai spostata sulle conseguenze che un inasprimento dei rapporti tra Pechino e Taipei avrebbe per le economie occidentali. I tedeschi, in particolare, sembrano non darsi pace. Non passa un solo giorno senza che i principali quotidiani della Germania rilancino studi, simulazioni, scenari di ogni tipo. ...

