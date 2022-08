Michael Bublé è papà per la quarta volta, è nata Cielo Yoli Rose: “Dall’amore nascono vita e luce” (Di sabato 20 agosto 2022) “Cielo Yoli Rose Bublé, con i tuoi 3,8 kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite”, annunciano emozionati i genitori sui social. È nata la quarta figlia del cantante Michael Bublé e della moglie, l’attrice argentina Luisana Lopilato. È una bambina. Loro sono raggianti. Ma sotto quella frase di accoglienza e meraviglia ce n’è un’altra. Indicativa di un sentire profondo che ha reso ancora più unita la coppia: “Dall’amore nascono la vita e la luce”. Perché questo evento felice segue anni durissimi. Una delle esperienze più devastanti per un genitore. La diagnosi di una malattia terribile per il primo figlio. Il timore, ossessivo, ogni ora del giorno, che potesse non farcela. Le giornate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) “, con i tuoi 3,8 kg sei finalmente arrivata nelle nostre vite”, annunciano emozionati i genitori sui social. Èlafiglia del cantantee della moglie, l’attrice argentina Luisana Lopilato. È una bambina. Loro sono raggianti. Ma sotto quella frase di accoglienza e meraviglia ce n’è un’altra. Indicativa di un sentire profondo che ha reso ancora più unita la coppia: “lae la”. Perché questo evento felice segue anni durissimi. Una delle esperienze più devastanti per un genitore. La diagnosi di una malattia terribile per il primo figlio. Il timore, ossessivo, ogni ora del giorno, che potesse non farcela. Le giornate ...

fanpage : Michael Bublè e la moglie Luisana Lopilato sono diventi genitori per la quarta volta. Con un tenero scatto pubblica… - VanityFairIt : Il cantante e la moglie Luisana Lopilato hanno dato il benvenuto alla loro quarta figlia: «Grazie a Dio per questa… - zazoomblog : Michael Bublé papà per la quarta volta: il nome della figlia è dolcissimo - #Michael #Bublé #quarta #volta: #della - telodogratis : Michael Bublé papà per la quarta volta: è nata Cielo - occhio_notizie : Michael Bublé papà per la quarta volta: è nata Cielo. Le foto e la dolcissima dedica sui social??? #michaelbublé… -