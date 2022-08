Fabrizio Moro a Zafferana il 20 agosto | scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 20 agosto 2022)Etnea sabato 20: l’artista continua il suo “La mia voce tour 2022” in giro per l’Italia in questo periodo estivo. Ecco tutte le informazioni sullee iin occasione delil 20si esibisce live in occasione di “La mia voce tour 2022” aEtnea nell’Anfiteatro Falcone Borsellino– Sotto il Vulcano Fest 2022, nell’ambito della programmazione realizzata grazie alla collaborazione con il Comune die alla rassegna annuale Etna in Scena. L’artista ...