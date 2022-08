**Elezioni: Centinaio (Lega), 'parlare di problemi reali, più voti senza liti da pollaio'** (Di sabato 20 agosto 2022) Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Una campagna elettorale con al centro temi consolidati come l'immigrazione e la flat tax, ma anche con qualche spina nel fianco come svela il senatore della Lega Gian Marco Centinaio. Fedele al Carroccio - la prima tessera è del 1990 all'età di 19 anni - l'ex ministro non nasconde la "difficoltà" di riuscire a spiegare agli elettori che "quell'alleanza per il governo Draghi è stata fatta perché si era in un momento particolare. Non è nel nostra dna allearci con il Partito Democratico, considerato il male assoluto, e vedendo i sondaggi - rispetto a quelli del 2019 - ci è più difficile riuscire a spiegare bene quello che realmente è stato fatto" sottolinea in un'intervista all'Adnkronos il candidato al collegio uninominale per il Senato a Pavia. "Stiamo provando a spiegare che quello con il Pd è stato un accordo con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Milano, 20 ago. (Adnkronos) - Una campagna elettorale con al centro temi consolidati come l'immigrazione e la flat tax, ma anche con qualche spina nel fianco come svela il senatore dellaGian Marco. Fedele al Carroccio - la prima tessera è del 1990 all'età di 19 anni - l'ex ministro non nasconde la "difficoltà" di riuscire a spiegare agli elettori che "quell'alleanza per il governo Draghi è stata fatta perché si era in un momento particolare. Non è nel nostra dna allearci con il Partito Democratico, considerato il male assoluto, e vedendo i sondaggi - rispetto a quelli del 2019 - ci è più difficile riuscire a spiegare bene quello che realmente è stato fatto" sottolinea in un'intervista all'Adnkronos il candidato al collegio uninominale per il Senato a Pavia. "Stiamo provando a spiegare che quello con il Pd è stato un accordo con il ...

