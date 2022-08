Colpo da urlo in casa Lecce | arriva Umtiti dal Barcellona

Leggi su rompipallone

(Di sabato 20 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilsarebbe vicinissimo all’acquisto del difensore del, Samuel. Il difensore campione del mondo con la Francia nel 2018, dovrebbere in Italia in prestito. calciomercatoIn queste ore le due parti sono in contatto per definire l’accordo, ma la sensazione è che manchi davvero poco. Per ildi Pantaleo Corvino sarebbe unclamoroso, in grado di innalzare il tasso tecnico della rosa, oltre ad aggiungere grande esperienza internazionale. I tifosi giallorossi possono sognare, l’obiettivo salvezza sembra sempre più possibile. Edoardo Di Vito