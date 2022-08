Atp Winston-Salem 2022 | programma e orari di domenica 21 agosto

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) Ile glidell’Atp 250 di, per quanto concerne la giornata di21. Di scena vari e interessanti match, con Richard Gasquet e David Goffin tra i principali protagonisti in campo; il francese sfiderà l’ostico polacco Kamil Mahcrzak, mentre il belga sarà impegnato con Laslo Djere, specialista sulla terra battuta, ma insidioso anche sul cemento. Attenzione peraltro al talentuoso Hugo Gaston, il quale dovrà vedersela con l’australiano John Millman. Di seguito tutti i match in. ORDINE DI GIOCO ATP21) STADIUM dalle ore 19.00 – (1) ...