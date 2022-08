Vuelta 2022 | le classifiche generali aggiornate | maglia rossa | a pois | verde e bianca

sportface2016 : #Vuelta2022, le classifiche aggiornate dopo la prima tappa: #Gesink è la prima maglia rossa - Eurosport_IT : Una cronosquadre semplicemente perfetta che vale la rossa agli uomini della Jumbo Visma: 23,3km in 24’40” ????… - sportface2016 : #Vuelta2022, risultati e ordine di arrivo prima tappa: la #JumboVisma vince la cronosquadre d'apertura, #Gesink pri… - Salvato43676072 : RT @Eurosport_IT: Ci siamo! La vuelta a España 2022 è ufficialmente iniziata: la prima squadra a scendere in strada è la Burgos ?? Chi vinc… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: BikeExchange davanti a tutte! E’ il momento dell’Astana di Vinc… -

DIRETTA: TEAM BIKEEXCHANGE IN TESTA Inizia ufficialmente la, si parte con la cronometro a squadre. Intermarchè fa segnare un tempo di 12.47,660 e balza in testa. Scendono intanto in pista ...19.11 Al via la Bahrain - Victorious di Mikel Landa! 19.09 Arriva la Groupama - FDJ che fa la voce grossa: i francesi vanno in testa segnando un buonissimo 25.18,880, media 55.225. I transalpini hanno ...VUELTA DI SPAGNA - Prestazione superlativa della Jumbo Visma nella cronosquadre che ha aperto la Vuelta. I 'calabroni' ci mettono 24'40'' per completare i 23,3 ...Le classifiche generali aggiornate della Vuelta 2022: ecco di seguito le graduatorie sempre aggiornate per quanto riguarda la maglia rossa, a pois, verde e bianca della corsa iberica. Andiamo a scopri ...