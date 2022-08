Via libera alla nuova legge della PA: stop ai doppi controlli a sorpresa (Di venerdì 19 agosto 2022) Se le Pubbliche amministrazioni dovessero effettuare controlli alle imprese li dovranno programmare con le stesse, non ci potranno più essere accertamenti a sorpresa come in passato, in più gli enti pubblici non possono fare ispezioni multiple sulla stessa azienda, duplicando quindi i controlli tra più enti. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 19 agosto 2022) Se le Pubbliche amministrazioni dovessero effettuarealle imprese li dovranno programmare con le stesse, non ci potranno più essere accertamenti acome in passato, in più gli enti pubblici non possono fare ispezioni multiple sulla stessa azienda, duplicando quindi itra più enti. Segui su affaritaliani.it

