Un ladro sorpreso a rubare ha lanciato una cassaforte contro un carabiniere (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Un ladro, sorpreso a rubare in un appartamento, ha lanciato la cassaforte contro un carabiniere ferendolo gravemente al volto. È successo questa notte a Solofra, in provincia di Avellino. Dopo una segnalazione, i militari dell'Arma sono arrivati in un'abitazione che alcuni ladri stavano svaligiando. All'arrivo dei carabinieri, uno dei ladri, per potersi assicurare la fuga, ha atteso che si avvicinassero per poi scagliare la cassaforte appena rubata contro uno dei militari. Ferito al volto, il carabiniere è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Avellino dove p in attesa di essere trasferito all'ospedale di Benevento per un delicato intervento maxillo facciale. Intanto è caccia ai ladri.

