Tina Anselmi, Letta: lapide sfregiata gesto inqualificabile (Di venerdì 19 agosto 2022) "Per noi la memoria conta. E conta indignarsi per questi inqualificabili gesti". Lo ha scritto su Twitter il segretario del Partito democratico Enrico Letta, pubblicando la foto della svastica che ...

robersperanza : Una vergogna senza limiti. Tina Anselmi è la madre del Servizio Sanitario Nazionale. Offendere lei significa oltra… - elenabonetti : Una svastica sulla lapide che commemora Tina Anselmi. Un gesto insulso di gente piccola. E invece noi ricordiamo la… - mauroberruto : Oggi pomeriggio firmerò l’accettazione della mia candidatura per il @pdnetwork alla Camera per il collegio della Ci… - PetrazzuoloF : RT @chiaragribaudo: Una vergogna assoluta insozzare la memoria di Tina Anselmi. Da partigiana e politica, una vita intera spesa a combatter… - GiacomoPossamai : La svastica sulla targa per Tina Anselmi a Torino è un gesto vergognoso. L’abbiamo recentemente ricordata in occasi… -