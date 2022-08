Supplenze 2022/23: come funziona l’algoritmo. Nomine previste entro agosto, ma serve ricognizione posti disponibili [SPECIALE] (Di venerdì 19 agosto 2022) Supplenze docenti anno scolastico 2022/23: gli aspiranti utilmente inseriti in GaE e/o GPS hanno potuto presentare la domanda di attribuzione degli incarichi al 31 agosto o 30 giugno 2023 entro il 16 agosto ore 14. Adesso la fase successiva: le Nomine, ma prima bisogna avere il quadro completo delle disponibilità. L'articolo Supplenze 2022/23: come funziona l’algoritmo. Nomine previste entro agosto, ma serve ricognizione posti disponibili SPECIALE . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 agosto 2022)docenti anno scolastico/23: gli aspiranti utilmente inseriti in GaE e/o GPS hanno potuto presentare la domanda di attribuzione degli incarichi al 31o 30 giugno 2023il 16ore 14. Adesso la fase successiva: le, ma prima bisogna avere il quadro completo delletà. L'articolo/23:, ma

orizzontescuola : Supplenze 2022/23: come funziona l’algoritmo. Nomine previste entro agosto, ma serve ricognizione posti disponibili… - GazzettaDellaSc : Supplenze docenti 2022, le sanzioni non riguardano le scuole paritarie - orizzontescuola : Supplenze docenti 2022, le sanzioni non riguardano le scuole paritarie - ProDocente : Supplenze 2022, ecco quali tipologie di aspettativa e congedo è possibile chiedere alla firma del contratto - GazzettaDellaSc : Supplenze 2022, ecco quali tipologie di aspettativa e congedo è possibile chiedere alla firma del contratto… -