Serie B, 2a giornata: dove vedere le partite in tv o in streaming (Di venerdì 19 agosto 2022) Bari e Palermo saranno le protagoniste del super anticipo della seconda giornata di Serie B questa sera alle 20:45 in un "San Nicola" stracolmo con circa 30mila spettatori. Domani, sabato 20 agosto, in notturna (alle 20:45... Leggi su today (Di venerdì 19 agosto 2022) Bari e Palermo saranno le protagoniste del super anticipo della secondadiB questa sera alle 20:45 in un "San Nicola" stracolmo con circa 30mila spettatori. Domani, sabato 20 agosto, in notturna (alle 20:45...

DiMarzio : #SerieA | Tutte le probabili formazioni per la 2º giornata - USCremonese : Giocare in Serie A dopo 26 anni, e farlo proprio qui in questa città... Oggi sarà una giornata ricca di emozioni in… - OptaPaolo : 0 - La prima giornata di campionato si è conclusa senza neanche un pareggio per la quarta volta nella storia della… - sportli26181512 : Atalanta, il report odierno da Zingonia: Ederson ha lavorato a parte: Si avvicina l’appuntamento con l’esordio stag… - labrosport : ??????? Giornata per giornata, ecco il cammino degli amaranto. Prima in casa l'11 settembre contro la Sangiovannese. -