Sassuolo-Lecce, Baroni: «Mi aspetto crescita e concentrazione» (Di venerdì 19 agosto 2022) L’allenatore del Lecce Baroni ha parlato così alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa Ai microfoni di TMW, ha parlato l’allenatore del Lecce Baroni in vista della sfida contro il Sassuolo. «Mi aspetto una crescita dei ragazzi, nonostante con l’Inter siamo riusciti a giocarcela ad armi pari. La squadra ha saputo soffrire e rialzarsi tirando fuori la testa, giocando una partita all’altezza. A Sassuolo sarà un’altra gara, molto complicata, contro una squadra che ha valori tecnici altissimi, con tanti giovani e che ha saputo mettere nel palleggio sotto la Juventus. Abbiamo imparato tanto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) L’allenatore delha parlato così alla vigilia della sfida contro il. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa Ai microfoni di TMW, ha parlato l’allenatore delin vista della sfida contro il. «Miunadei ragazzi, nonostante con l’Inter siamo riusciti a giocarcela ad armi pari. La squadra ha saputo soffrire e rialzarsi tirando fuori la testa, giocando una partita all’altezza. Asarà un’altra gara, molto complicata, contro una squadra che ha valori tecnici altissimi, con tanti giovani e che ha saputo mettere nel palleggio sotto la Juventus. Abbiamo imparato tanto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialUSLecce : #SassuoloLecce #SerieATIM i 24 calciatori convocati da mister Baroni #avantilecce #salentoterramagica ???… - SassuoloUS : ????AVVISO IMPORTANTE???? In occasione di #SassuoloLecce gli abbonati della Tribuna Est saranno spostati in Tribun… - OfficialUSLecce : #SassuoloLecce #SerieATIM gli arbitri del match #referee - Andrea04091989 : RT @LecceCalcio: Lecce-Sassuolo, i convocati giallorossi: Tuia e Askildsen ok, fuori Cetin, Dermaku e Bjorkengren - - LecceCalcio : Lecce-Sassuolo, i convocati giallorossi: Tuia e Askildsen ok, fuori Cetin, Dermaku e Bjorkengren - -