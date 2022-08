Sarà un fine settimane di bel tempo, ma oggi ancora temporali (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Nubifragi, grandine, venti da uragano, fulmini, caldo fino a 44 gradi, mareggiate, tornado. Un bollettino meteo che descrive un'Italia nettamente divisa in due con condizioni estreme. Sono attesi ancora fenomeni intensi per tutta la giornata di venerdì al Centro-Nord dove si prevedono temporali molto forti. Il mare caldo, innescato dall'arrivo di aria fredda in quota, rilascerà tantissimo vapore ed energia che alimenterà i temporali. Questi, scaricandosi anche sulla terraferma, provocheranno raffiche impetuose, chiamate downbursts, e si chiuderà drammaticamente il lungo cerchio del clima impazzito: mare caldo, energia potenziale, temporali violenti, venti impetuosi temporaleschi. E tutto nasce dalle elevate temperature degli ultimi 3 mesi e quindi anche dal riscaldamento globale. Questo ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Nubifragi, grandine, venti da uragano, fulmini, caldo fino a 44 gradi, mareggiate, tornado. Un bollettino meteo che descrive un'Italia nettamente divisa in due con condizioni estreme. Sono attesifenomeni intensi per tutta la giornata di venerdì al Centro-Nord dove si prevedonorali molto forti. Il mare caldo, innescato dall'arrivo di aria fredda in quota, rilascerà tantissimo vapore ed energia che alimenterà irali. Questi, scaricandosi anche sulla terraferma, provocheranno raffiche impetuose, chiamate downbursts, e si chiuderà drammaticamente il lungo cerchio del clima impazzito: mare caldo, energia potenziale,rali violenti, venti impetuosiraleschi. E tutto nasce dalle elevate temperature degli ultimi 3 mesi e quindi anche dal riscaldamento globale. Questo ...

