Quanto costa e come funziona Tutta la verità sulla Flat tax

(Di venerdì 19 agosto 2022) Trenta miliardi. No di più. Forse ottanta. Passando per i cinquanta che fa sempre cifra piena e dunque facile da ricordare. Sono i numeri buttati a caso sul costo dellatax proposta dal centrodestra e fortemente avversata dal centrosinistra che, per stroncare sul nascere ogni idea di cambiamento del regime delle tasse in Italia, parla di cifre roboanti instillando il dubbio che una riforma proposta da Salvini, Meloni e il Cav debba essere necessariamente a favore dei ricchi. Non solo. Per rafforzare la tesi distruttiva qualche parlamentare ha parlato di una regime che, invece di due, prevede ben 18 aliquote. Per cercare di fare chiarezza Il Tempo ha cercato di studiare, con attenzione e consultando i promotori, la sola proposta di legge in materia che la coalizione di centrodestra abbia presentato e che rappresenta la base di ogni ragionamento sul tema. ...