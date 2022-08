"Manca la firma". Colpo di scena, lo schiaffo del Pd a Mario Draghi: cosa è successo (Di venerdì 19 agosto 2022) Per carità, di agenda Draghi nessuno vuole più parlare. Persino Enrico Letta, dopo averla sbandierata per qualche settimana, ha ammesso che «porta malissimo». Ma l'eredità del governo guidato dall'ex premier, bruscamente mandato a gambe all'aria da quei mascalzoni di M5S con la complicità di Forza Italia e Lega, quella sì, viene rivendicata con orgoglio quotidianamente da tutto il popolo dem, dal segretario in giù. Peccato che ad azzoppare le riforme dell'ex capo della Bce ci siano proprio loro, gli uomini del Pd. Non militanti di passaggio, ma esponenti di spicco come Andrea Orlando. Già, sembra che il ministro del Lavoro continui a tenersi nei cassetti importanti provvedimenti che aspettano solo la sua firma per diventare operativi. DOTE ECONOMICA Non leggine di poco conto, ma riforme di un certo peso, che si portano dietro anche una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Per carità, di agendanessuno vuole più parlare. Persino Enrico Letta, dopo averla sbandierata per qualche settimana, ha ammesso che «porta malissimo». Ma l'eredità del governo guidato dall'ex premier, bruscamente mandato a gambe all'aria da quei mascalzoni di M5S con la complicità di Forza Italia e Lega, quella sì, viene rivendicata con orgoglio quotidianamente da tutto il popolo dem, dal segretario in giù. Peccato che ad azzoppare le riforme dell'ex capo della Bce ci siano proprio loro, gli uomini del Pd. Non militanti di passaggio, ma esponenti di spicco come Andrea Orlando. Già, sembra che il ministro del Lavoro continui a tenersi nei cassetti importanti provvedimenti che aspettano solo la suaper diventare operativi. DOTE ECONOMICA Non leggine di poco conto, ma riforme di un certo peso, che si portano dietro anche una ...

