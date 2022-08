Jacobs, stop in riscaldamento: rinuncia alle batterie della staffetta 4x100 (Di venerdì 19 agosto 2022) Marcell Jacobs è costretto a rinunciare a correre la frazione della semifinale della 4x100: nell'impianto di riscaldamento adiacente all'Olympiastadion, provando un allungo ad alta intensità prima di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 agosto 2022) Marcellè costretto are a correre la frazionesemifinale: nell'impianto diadiacente all'Olympiastadion, provando un allungo ad alta intensità prima di ...

Gazzetta_it : Jacobs, stop in riscaldamento: rinuncia alle batterie della staffetta 4x100 - ZonaBianconeri : RT @siamo_la_Roma: ?? Le prime pagine di oggi ?? #Juve, l'infermeria è piena: stop di un mese per #DiMaria ?? #Jacobs torna a vincere i 100… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? #Juve, l'infermeria è piena: stop di un mese per #DiMaria ?? #Jacobs torna a vincere i… - principebras : @tiziano_l @OfficialASRoma @OfficialSSLazio Da quando ha preso la maglia della Beata Quartina, Leclerc non vince pi… - chicca3007 : Mamma i telecronisti insopportabili ...Oro e stop #Jacobs -