News24_it : LIVE TJ - KOSTIC: 'Ho fatto di tutto per venire alla Juventus. Decide il mister dove gioco. Voglio... - Tutto Juve - sportli26181512 : Il piano di Kostic: 'Io crosso, Vlahovic segna e la Juve vince': Il piano di Kostic: 'Io crosso, Vlahovic segna e l… - Gazzetta_it : Il piano di Kostic: 'Io crosso, Vlahovic segna e la Juve vince' - DNAJUVE1897 : KOSTIC: 'Ho fatto di tutto per venire alla Juventus. Decide il mister dove gioco. Voglio adattarmi il più in fretta… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - KOSTIC: 'Ho fatto di tutto per venire alla Juventus. Decide il mister dove gioco. Voglio adattarmi il più… -

'Mi fa piacere - commenta- , anche se non sono venuto qui per via dei miei connazionali. Certo, Vlahovic mi aveva raccontato come è la Juve ed ero rimasto colpito. Devo dire che aveva ragione,...... ha costretto la Juventus a cambiare. Non sfuma l'interesse per Paredes, ritenuto centrale ... Perin,Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro,Cuadrado, Rabiot, Locatelli,,VlahovicFilip Kostic ha parlato in conferenza stampa. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Cosa ti ha colpito maggiormente della Juve "Si sicuramente sono ...Filip Kostic ha parlato in conferenza stampa. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Cosa ti ha colpito maggiormente della Juve "Si sicuramente sono ...