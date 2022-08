Europei atletica Monaco 2022 in tv oggi con Tortu | programma | orari e diretta streaming venerdì 19 agosto

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 agosto 2022) Tutto pronto per la quinta giornata deglidileggera: ecco ildi19. Azzurri a caccia di altre medaglie dopo l’oro di ieri di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Tanta attesa per la finale dei 200 metri con Filippo. L’appuntamento è a partire dalle ore 20.20 con le gare serali di giornata. Di seguito ilcompleto di giornata e le informazioni per vedere le gare. SEGUI IL LIVE DELLE GARE TUTTI I RISULTATI DI VENERDI’ 19IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI ...