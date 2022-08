Dazn, come ottenere i rimborsi: tempi, modalità pagamento e tutto quel che c’è da sapere (Di venerdì 19 agosto 2022) “Per il disservizio tecnico che non ha interessato la totalità degli abbonati che hanno seguito le partite in programma nelle giornate di sabato e domenica, Dazn provvederà a riconoscere un indennizzo a tutti i clienti che, durante la finestra temporale dell’incidente, hanno sofferto disagi”. Inizia così un comunicato ufficiale di Dazn in cui si precisano le modalità e le tempistiche per il rimborso agli utenti impattati dai gravi disservizi di domenica 14 agosto. L’emittente che detiene i diritti tv delle partite di Serie A, sottolinea che l’indennizzo sarà pari al 25% del canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento al quale si aggiunge un ulteriore 25% a causa della straordinarietà dell’evento. L’indennizzo sarà corrisposto in modo diretto da Dazn senza che ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) “Per il disservizio tecnico che non ha interessato la totalità degli abbonati che hanno seguito le partite in programma nelle giornate di sabato e domenica,provvederà a riconoscere un indennizzo a tutti i clienti che, durante la finestra temporale dell’incidente, hanno sofferto disagi”. Inizia così un comunicato ufficiale diin cui si precisano lee lestiche per il rimborso agli utenti impattati dai gravi disservizi di domenica 14 agosto. L’emittente che detiene i diritti tv delle partite di Serie A, sottolinea che l’indennizzo sarà pari al 25% del canone mensile pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento al quale si aggiunge un ulteriore 25% a causa della straordinarietà dell’evento. L’indennizzo sarà corrisposto in modo diretto dasenza che ...

