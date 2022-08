Boxe, Oleksandr Usyk – Anthony Joshua domani in tv: orario e streaming (Di venerdì 19 agosto 2022) Tutto pronto per il super match dei pesi massimi tra Oleksandr Usyk ed Anthony Joshua con le cinture WBA, WBO, IBF, The Ring e IBO in palio. Al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, va in scena la rivincita più attesa dopo il successo dell’ucraino lo scorso autunno. Si parte alle 19:00 di sabato 20 agosto con l’inizio della main card, mentre l’incontro principale andrà in scena intorno alle 23:00. La diretta sarà assicurata in esclusiva da Dazn (che trasmette tutti gli eventi della Matchroom) con la telecronaca di Niccolò Pavesi e il commento tecnico di Alessandro Duran. Usyk può confermarsi, Joshua cerca l’all in per non perdere posizioni nei piani alti della divisione regina. Occhio anche all’undercard: c’è Callum Smith contro Mathieu Bauderlique e Filip Hrgovic ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Tutto pronto per il super match dei pesi massimi traedcon le cinture WBA, WBO, IBF, The Ring e IBO in palio. Al King Abdullah Sports City di Jeddah, in Arabia Saudita, va in scena la rivincita più attesa dopo il successo dell’ucraino lo scorso autunno. Si parte alle 19:00 di sabato 20 agosto con l’inizio della main card, mentre l’incontro principale andrà in scena intorno alle 23:00. La diretta sarà assicurata in esclusiva da Dazn (che trasmette tutti gli eventi della Matchroom) con la telecronaca di Niccolò Pavesi e il commento tecnico di Alessandro Duran.può confermarsi,cerca l’all in per non perdere posizioni nei piani alti della divisione regina. Occhio anche all’undercard: c’è Callum Smith contro Mathieu Bauderlique e Filip Hrgovic ...

fight_shield : L'ex campione WBC dà il suo pronostico per l'attesissimo rematch titolato di sabato! #UsykJoshua2 #TSOS // #FIGHT… - fight_shield : 'Rage on the Red Sea' Mancano pochi giorni a #UsykJoshua2! Ecco come poter seguire l'evento in diretta! #TSOS //… - fight_shield : Oleksandr Usyk non crede al ritiro ed è convinto di affrontare Tyson Fury in futuro! #TSOS // #FIGHT // #BOXE //… - zazoomblog : Boxe: Oleksandr Usyk e Anthony Joshua quant’è cambiato dalla prima sfida - #Boxe: #Oleksandr #Anthony #Joshua - sportface2016 : #Boxe, Mondiale pesi massimi: programma e come vedere in diretta #OleksandrUsyk vs #AnthonyJoshua 2 -