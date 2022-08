"A Draghi bastava sedersi, lei invece...", Di Maio insulta la Meloni in tv | Video (Di venerdì 19 agosto 2022) Luigi Di Maio, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 19 agosto, si dice convinto che il suo partito "Impegno civico andrà ben oltre il 3 per cento", come dicono attualmente i sondaggi. E attacca Giorgia Meloni: "Chi si candida a sostituire Draghi? Io vedo Giorgia Meloni che deve rassicurare in quattro lingue, ma io ho lavorato con Draghi e a lui bastava sedersi per rassicurare. Giorgia Meloni ha proposto di rinegoziare il Pnrr: in Europa diranno che è la solita Italia che invece di rispettare le scadenze vuole rinegoziare, e noi questo non ce lo possiamo permettere". Ma il ministro degli Esteri dimissionario parla anche delle possibili ingerenze della Russia di Vladimir Putin sulle elezioni italiane. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Luigi Di, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 19 agosto, si dice convinto che il suo partito "Impegno civico andrà ben oltre il 3 per cento", come dicono attualmente i sondaggi. E attacca Giorgia: "Chi si candida a sostituire? Io vedo Giorgiache deve rassicurare in quattro lingue, ma io ho lavorato cone a luiper rassicurare. Giorgiaha proposto di rinegoziare il Pnrr: in Europa diranno che è la solita Italia chedi rispettare le scadenze vuole rinegoziare, e noi questo non ce lo possiamo permettere". Ma il ministro degli Esteri dimissionario parla anche delle possibili ingerenze della Russia di Vladimir Putin sulle elezioni italiane. ...

epizefiri : @ElGusty201 è dipeso da Draghi, bastava evitare l'introito della differenza in eccesso dell'IVA sull, ma qualcuno v… - peppe_66 : @MorningNewsTv @AnnaAscani non dire cazzate....bastava accettare la risoluzione del cdx e Draghi continuava a gover… - axhelix : @rulajebreal @MarinSanna Non voglio difendere Salvini per tanti motivi. Ma tu sei la stessa che osannava Draghi al… - Antonio18532198 : @Azione_it @mara_carfagna Bastava che Draghi dicesse si alla mozione Calderoli che voleva escludere i 5S dal govern… - fabiorug62 : @GuidoCrosetto Il governo Draghi da settembre 2021 ha portato l’IVA sul gas al 5%. Qualcosa si era mosso da un pezzo, bastava stare attenti -