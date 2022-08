Wanda Nara, il rientro a casa è hot | La scollatura è esagerata e i fan impazziscono (Di giovedì 18 agosto 2022) Anche un semplice viaggio in aereo con lei diventa hot. Wanda Nara sa sempre come stupire i suoi fan e la foto che pubblica li manda letteralmente fuori di testa. Wanda Nara (fonte web)Gli scatti che pubblica sono al limite della legalità. Il tasso erotico è elevatissimo e puntualmente ogni suo post scatena tutto il pubblico. La famosissima modella attrice, ma soprattutto procuratrice calcistica di suo marito Icardi, sa sempre come attirare l’attenzione su di sé. Il suo debutto a…quattro anni! La sua carriera nel mondo della moda inizia prestissimo e, incredibilmente già a quattro anni inizia a sfilare per alcune competizioni locali argentine destinate alle bambine. Wanda da subito si fa notare per la sua spigliatezza e la sua straordinaria bellezza e in poco tempo diventa uno dei ... Leggi su topicnews (Di giovedì 18 agosto 2022) Anche un semplice viaggio in aereo con lei diventa hot.sa sempre come stupire i suoi fan e la foto che pubblica li manda letteralmente fuori di testa.(fonte web)Gli scatti che pubblica sono al limite della legalità. Il tasso erotico è elevatissimo e puntualmente ogni suo post scatena tutto il pubblico. La famosissima modella attrice, ma soprattutto procuratrice calcistica di suo marito Icardi, sa sempre come attirare l’attenzione su di sé. Il suo debutto a…quattro anni! La sua carriera nel mondo della moda inizia prestissimo e, incredibilmente già a quattro anni inizia a sfilare per alcune competizioni locali argentine destinate alle bambine.da subito si fa notare per la sua spigliatezza e la sua straordinaria bellezza e in poco tempo diventa uno dei ...

