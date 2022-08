“Un conto da saldare dal 1999”, Orietta Berti e Giovanni Ciacci hanno un vecchio contenzioso (Di giovedì 18 agosto 2022) Cos’è successo tra Orietta Berti e Giovanni Ciacci? I due hanno un contenzioso risalente al 1999 e adesso si incontrano nuovamente La casa del Grande Fratello VIP non ha ancora acceso le sue luci e due dei protagonisti fanno già parlare di sé. L’opinionista ed il primo concorrente ufficiale del reality show in partenza a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Cos’è successo tra? I dueunrisalente ale adesso si incontrano nuovamente La casa del Grande Fratello VIP non ha ancora acceso le sue luci e due dei protagonisti fanno già parlare di sé. L’opinionista ed il primo concorrente ufficiale del reality show in partenza a L'articolo proviene da Inews24.it.

MalagniniNico : RT @amici_da: Le condizioni di ACHILLE ricoverato da venerdì non sono buone..oggi ha fatto una trasfusione perché la felv gli ha provocato… - MarinaRenataCo1 : RT @amici_da: Le condizioni di ACHILLE ricoverato da venerdì non sono buone..oggi ha fatto una trasfusione perché la felv gli ha provocato… - BITCHYFit : Giovanni Ciacci e Orietta Berti hanno un conto da saldare datato 1999: “Lui mi ha creato un danno”, cosa è successo… - AnnelieMoser : RT @amici_da: Le condizioni di ACHILLE ricoverato da venerdì non sono buone..oggi ha fatto una trasfusione perché la felv gli ha provocato… - SimoneBodio : E' ormai evidente che occorrerebbe saldare gli interessi delle istituzioni bancarie con quelli dei cittadini europe… -