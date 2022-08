Ultime Notizie Roma del 18-08-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 agosto 2022)dailynews radiogiornale e buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Mosca a piedi Uniti in campagna elettorale europei puniti i governi per la loro evidente stupidità di servizio Presidente del Consiglio sicurezza Russo medvedev grandi ingerenza tutti ne prendono le distanze ma una destra sempre più ambiguo resta in silenzio dice il PD dopo la mancata reazione di lega Fratelli d’Italia e Forza Italia allarme di Di Maio preoccupante La propaganda russa resteranno delusi liste Calenda azione Italia viva presenta il programma obiettivo draghi premier attuare il PNR porte aperte Cottarelli e Bonino il PD tornerà dei 5 Stelle cinque minuti dopo il voto Amendola accetta una candidatura di servizio nel PD a Bologna la festa dell’Unità è un caso Fratelli d’Italia in una vuole Viola la par condicio delle piante il Viminale emette 75 simboli su 101 ...