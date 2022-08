Parlare con Usa e Russia, ma sapere da che parte stare. L’insegnamento di De Gasperi (Di giovedì 18 agosto 2022) Su Alcide De Gasperi, di cui il 19 agosto ricorre il 68esimo della scomparsa, si è scritto moltissimo ponendo in evidenza opere, scritti e discorsi dello statista. Merita però di essere ricordato uno dei suoi interventi meno noti, pronunciato il 15 febbraio 1948 ai giovani Dc alla basilica di Massenzio a Roma. Molti punti di quel ragionamento richiamano l’attualità. Innanzitutto la pace ed i rapporti con Russia e Stati Uniti. Contestando le accuse dell’Urss all’Italia di essere asservita all’imperialismo americano, De Gasperi precisava: “Intendiamoci bene: noi vogliamo buoni rapporti con la Russia e speriamo che essa abbia buoni rapporti con noi”. Aggiungendo però: “Non possiamo accettare il principio che da parte del bolscevismo venga organizzata e alimentata una quinta colonna entro la nostra ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 agosto 2022) Su Alcide De, di cui il 19 agosto ricorre il 68esimo della scomparsa, si è scritto moltissimo ponendo in evidenza opere, scritti e discorsi dello statista. Merita però di essere ricordato uno dei suoi interventi meno noti, pronunciato il 15 febbraio 1948 ai giovani Dc alla basilica di Massenzio a Roma. Molti punti di quel ragionamento richiamano l’attualità. Innanzitutto la pace ed i rapporti cone Stati Uniti. Contestando le accuse dell’Urss all’Italia di essere asservita all’imperialismo americano, Deprecisava: “Intendiamoci bene: noi vogliamo buoni rapporti con lae speriamo che essa abbia buoni rapporti con noi”. Aggiungendo però: “Non possiamo accettare il principio che dadel bolscevismo venga organizzata e alimentata una quinta colonna entro la nostra ...

