Napoli, se Demme va via arriverà un altro centrocampista (Di giovedì 18 agosto 2022) Nicolò Schira si sofferma sul calciomercato del Napoli, in particolare su ciò che accadrà in caso di partenza di Diego Demme. Il giornalista ed esperto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 agosto 2022) Nicolò Schira si sofferma sul calciomercato del, in particolare su ciò che accadrà in caso di partenza di Diego. Il giornalista ed esperto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DaniVal65287103 : Occhio perché a me non sembra così tanto indebolito come molti dicono questo #Napoli... Se arriva Navas e all'uscit… - DanieleMassa9 : @DomPepeLiberato @DiMarzio Ahahahah, comunque se ci portate demme via da napoli per me è come uno scudetto - CA10TM : RT @NicoSchira: ???? Mercoledì doveva essere e mercoledì è stato: il #Napoli chiude per Giacomo #Raspadori. Già fatta per #Ndombele (domani v… - NapoliFCNews : Gattuso nuovo allenatore Valencia, Il Mattino: vuole Mertens e altri due azzurri! Ecco i nomi #Napoli #SSCNapoli… - lilacsc0rpio : RT @NicoSchira: ???? Mercoledì doveva essere e mercoledì è stato: il #Napoli chiude per Giacomo #Raspadori. Già fatta per #Ndombele (domani v… -