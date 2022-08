L'onda rossa sudamericana (Di giovedì 18 agosto 2022) Alla guida della Colombia, per la prima volta, c’è un presidente di sinistra, l’ex guerrigliero Gustavo Petro. I modelli cui si ispira il nuovo potere: Venezuela, Cuba, Nicaragua. Il cambio politico d’ascendenza marxista potrebbe allargarsi al Brasile, dov’è probabile il ritorno di Lula, e ad altri Paesi latinoamericani. Con i rischi legati a interventi sociali che, già in passato, si sono rivelati disastrosi. Toni Negri, Paolo Flores D’Arcais e Mariana Mazzucato. C’è stata molta Italia nell’insediamento alla presidenza della Colombia, lo scorso 7 agosto, dell’ex guerrigliero Gustavo Petro, primo presidente di sinistra nella storia della nazione. I tre sono stati elogiati e citati ampiamente nei rispettivi discorsi di insediamento sia da lui che da Roy Barreras, nuovo presidente del Senato. Sono dunque il fondatore di Potere Operaio Negri, il direttore di MicroMega ... Leggi su panorama (Di giovedì 18 agosto 2022) Alla guida della Colombia, per la prima volta, c’è un presidente di sinistra, l’ex guerrigliero Gustavo Petro. I modelli cui si ispira il nuovo potere: Venezuela, Cuba, Nicaragua. Il cambio politico d’ascendenza marxista potrebbe allargarsi al Brasile, dov’è probabile il ritorno di Lula, e ad altri Paesi latinoamericani. Con i rischi legati a interventi sociali che, già in passato, si sono rivelati disastrosi. Toni Negri, Paolo Flores D’Arcais e Mariana Mazzucato. C’è stata molta Italia nell’insediamento alla presidenza della Colombia, lo scorso 7 agosto, dell’ex guerrigliero Gustavo Petro, primo presidente di sinistra nella storia della nazione. I tre sono stati elogiati e citati ampiamente nei rispettivi discorsi di insediamento sia da lui che da Roy Barreras, nuovo presidente del Senato. Sono dunque il ftore di Potere Operaio Negri, il direttore di MicroMega ...

