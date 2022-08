LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Tamberi supera 2.30 ed è PRIMO! Tortu e Kaddari in finale nei 200! Arese quarto nei 1500 (Di giovedì 18 agosto 2022) uarto nei 1500CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 22.19: Protsenko ha passato l’ultimo tentativo, proverà a 2.33 22.18: Sveva Gerevini vince gli 800 dell’Eptathlon e chiude al decimo posto. Vince la belga Thiam 22.17: GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 2.,30 AL SECONDO TENTATIVOOOOOOOOOOOOOOO!!! Aveva sbagliato Potye 22.16: Bene Larissa Iapichino che salta 6.62 e torna al quinto posto 22.14: Al via gli 800 dell’Eptathlon con la belga Thiam super favorita 22.13: Secondo errore per Protsenko 22.11. Errore per Tamberi a 2.30 22.07: Sbagliano Protsenko e Potye. Match ball numero uno per Tamberi 22.06. E’ ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) uarto neiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDII RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 22.19: Protsenko ha passato l’ultimo tentativo, proverà a 2.33 22.18: Sveva Gerevini vince gli 800 dell’Eptathlon e chiude al decimo posto. Vince la belga Thiam 22.17: GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 2.,30 AL SECONDO TENTATIVOOOOOOOOOOOOOOO!!! Aveva sbagliato Potye 22.16: Bene Larissa Iapichino che salta 6.62 e torna al quinto posto 22.14: Al via gli 800 dell’Eptathlon con la belga Thiam super favorita 22.13: Secondo errore per Protsenko 22.11. Errore pera 2.30 22.07: Sbagliano Protsenko e Potye. Match ball numero uno per22.06. E’ ...

Eurosport_IT : Posticipato l'inizio delle gare di Tamberi e Tortu causa pioggia ??? #ItaliaTeam | #Munich2022 | #ec2022 |… - malinca73 : RT @RaiNews: Tamberi è medaglia certa nella finale di salto in alto. A stabilire di quale colore saranno i prossimi salti - Guarda la diret… - News24_it : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Tortu e Kaddari in finale nei 200! Tamberi supera 2.27! Arese quarto nei 15… - RaiNews : Tamberi è medaglia certa nella finale di salto in alto. A stabilire di quale colore saranno i prossimi salti - Guar… - infoitsport : Europei di Atletica, LIVE! Tortu si prende la finale dei 200 metri, ora tocca a Tamberi -