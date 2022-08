Israele: due donne ai vertici di settori del Mossad (Di giovedì 18 agosto 2022) Per la prima volta nella storia del Mossad, due donne arrivano ai vertici di due importanti settori dell'agenzia di intelligence. Lo ha annunciato lo stesso Mossad spiegando che una , indicata come "A"... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Per la prima volta nella storia del, duearrivano aidi due importantidell'agenzia di intelligence. Lo ha annunciato lo stessospiegando che una , indicata come "A"...

