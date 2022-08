Il sacco della Rai. “In Francia sarebbe un affare di stato”, scrive il Monde (Di giovedì 18 agosto 2022) “In Francia sarebbe un affare di stato. In Italia è solo uno scandalo in più ma che tarda a placarsi, che lavora come un veleno a lento rilascio”, scrive il Monde sulla vicenda, raccontata anche dal Foglio, dei furti al patrimonio Rai. Che, persi da tempo i contorni della cronaca nostrana, ormai è arrivata all’attenzione della stampa internazionale. “Non è il sacco di Roma. E’ peggio – anche senza il fuoco, il sangue, la crudeltà. Perché c’è forse un nemico più triste di quello venuto dall’interno?”, scrive l’importante quotidiano francese. Per riassumere la vicenda: tutto inizia con un opera in particolare, “Archittetura”, del fiorentino Ottone Rosai, conservata a Viale Mazzini e che durante il lockdown va in ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 18 agosto 2022) “Inundi. In Italia è solo uno scandalo in più ma che tarda a placarsi, che lavora come un veleno a lento rilascio”,ilsulla vicenda, raccontata anche dal Foglio, dei furti al patrimonio Rai. Che, persi da tempo i contornicronaca nostrana, ormai è arrivata all’attenzionestampa internazionale. “Non è ildi Roma. E’ peggio – anche senza il fuoco, il sangue, la crudeltà. Perché c’è forse un nemico più triste di quello venuto dall’interno?”,l’importante quotidiano francese. Per riassumere la vicenda: tutto inizia con un opera in particolare, “Archittetura”, del fiorentino Ottone Rosai, conservata a Viale Mazzini e che durante il lockdown va in ...

