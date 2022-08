Fabian escluso | aspetta il Psg o rischia di finire fuori rosa

zazoomblog : Gazzetta: se non va al Psg Fabian resta fuori rosa (escluso pure dalla lista Championa) - #Gazzetta: #Fabian… - napolista : Gazzetta: se non va al Psg, Fabian resta fuori rosa (escluso pure dalla lista Champions) Da domenica si allena a p… - GIUSPEDU : RT @86_longo: Fabian Ruiz escluso dai convocati del Napoli: il trasferimento al Psg è imminente @cmdotcom - oikos_ange : RT @86_longo: Fabian Ruiz escluso dai convocati del Napoli: il trasferimento al Psg è imminente @cmdotcom - MFajriyansyah : RT @86_longo: Fabian Ruiz escluso dai convocati del Napoli: il trasferimento al Psg è imminente @cmdotcom -

Se lo spagnolo non andrà al Psg, e se non rinnoverà, finirà in tribuna eddalla lista Champions. Il Napoli ha preso Ndombele prima di chiudere l'affare1 Le partenze di massa sono significative e iconiche: Ospina, Koulibaly,Ruiz, Mertens e naturalmente Insigne. Perciò il Napoli è statoda tutti i pronostici scudetto. Sarà dura cambiare idea, ma va comunque segnalato un giocatore che già promette di ...Il Napoli ha messo Fabian Ruiz ai margini della rosa, il giocatore spagnolo è in scadenza di contratto. In casa Napoli è scoppiato il caso relativo a Fabian Ruiz. Il giocatore spagnolo non ha preso pa ...Sicuro che il Psg terrà fede alla parola data non appena dimetterà un centrocampista, domani mattina a Villa Stuart le visite ...