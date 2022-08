Elezioni: Calenda, 'sicurezza non argomento di destra, protegge persone fragili' (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "La sicurezza non è un argomento di destra. Decoro urbano e sicurezza proteggono le persone fragili non le persone che vivono in quartieri di lusso". Lo ha affermato Carlo Calenda nel corso di una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione e Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Lanon è undi. Decoro urbano eproteggono lenon leche vivono in quartieri di lusso". Lo ha affermato Carlonel corso di una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione e Italia viva.

Linkiesta : Il polo liberale non può scegliere la strada del populismo istituzionale #Letta ha fatto di tutto per favorire l’a… - ilfoglio_it : I rappresentanti dell'alleanza formata da Azione e Italia viva saranno oggi alle 11 in conferenza stampa per esporr… - fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - fmarengo5912 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Carlo #Calenda: “Voglio dire agli elettori del PD una cosa chiara che devono sapere: 5 minuti dopo le elez… - fmarengo5912 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Carlo #Calenda: “Nessuna delle coalizioni di destra e di sinistra che si presentano alle elezioni sarà in… -