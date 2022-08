Treni sospesi tra Torre Annunziata e Nocera (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Monica?De Santis Da lunedì 29 agosto e fino a lunedì 30 ottobre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà improrogabili interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Napoli – Salerno. Per consentire l’operatività dei cantieri il programma di circolazione dei Treni sarà modificato con la sospensione del traffico ferroviario fra Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore, limitazione di percorso di alcuni Treni Regionali, e l’invio di altri su itinerario alternativo. Prevista l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus che consentiranno agli utenti di raggiungere comunque la destinazione. E sulla decisione di chiudere il tratto ferroviario tra Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore è intervenuto anche Agostino ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 17 agosto 2022) di Monica?De Santis Da lunedì 29 agosto e fino a lunedì 30 ottobre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà improrogabili interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Napoli – Salerno. Per consentire l’operatività dei cantieri il programma di circolazione deisarà modificato con la sospensione del traffico ferroviario fraCentrale eInferiore, limitazione di percorso di alcuniRegionali, e l’invio di altri su itinerario alternativo. Prevista l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus che consentiranno agli utenti di raggiungere comunque la destinazione. E sulla decisione di chiudere il tratto ferroviario traCentrale eInferiore è intervenuto anche Agostino ...

