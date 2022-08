Tragedia a Napoli | muore dopo il parto la moglie del famosissimo attore Città sotto choc

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Lache è accaduta pochi giorni fa in Campania è impensabile nel 2022. Morire diè l’ultima cosa che una donna della nostra epoca possa aspettarsi. Eppure è quello che è successo a Vincenza Donzelli, giovane donna di 43 anni. Il suo compagno ed i suoi figli l’hanno persa troppo presto. L’uomo ha dichiarato “i nostri figli cresceranno con tutti i tuoi valori, è una promessa”. Vediamo i dettagli di questo episodio che ha scosso l’interadi. Rispetto ad una simile, la procura diha aperto le indagini. Vincenza Donzelli è fondatrice della Galleria Borbonica di. Laha perso una valida operatrice culturale. Ilera avvenuto in una clinica privata, nella prima ...

italiafirst : RT @11Giuliano: N' Altra: Napoli,ha un malore improvviso, Vincenza muore improvvisamente a soli 43 anni. Aveva partorito da pochi giorni.Tr… - AngeloB46156157 : RT @Misurelli77: Chissà che matrice avrà chi ironizza sulla tragedia della Shoah? Gratta,gratta,la matrice è sempre quella... Napoli, il c… - SimoneSalazzari : RT @Misurelli77: Chissà che matrice avrà chi ironizza sulla tragedia della Shoah? Gratta,gratta,la matrice è sempre quella... Napoli, il c… - CurottoMauro : RT @Misurelli77: Chissà che matrice avrà chi ironizza sulla tragedia della Shoah? Gratta,gratta,la matrice è sempre quella... Napoli, il c… - ssm_ale : RT @Misurelli77: Chissà che matrice avrà chi ironizza sulla tragedia della Shoah? Gratta,gratta,la matrice è sempre quella... Napoli, il c… -

Il gesto eroico di Rahhal Amarri Era appena iniziato il mese di giugno quando Rahhal, gestore del lido dove si è consumata la, mentre era al lavoro aveva notato due bambini in difficoltà in ...Nel nome del figlio - Nel nome del figlio Titta, che ora è rientrata adove vive, vuole che si faccia qualcosa perché la suanon distrugga la vita di altri figli e di altri genitori: '...Dagli accertamenti effettuati dalla guardia costiera non sono emerse responsabilità di terze persone, anche se non è escluso che la Procura di Santa Maria Capua Vetere disponga l'autopsia sui corpi de ...E' ancora in gravi condizioni il bimbo ghanese di 10 anni che ieri è stato salvato dalla Guardia Costiera dopo essersi tuffato in mare a Castel Volturno - litorale casertano - insieme ai fratelli di t ...