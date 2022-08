Renzi: "Mi candido in Lombardia e vorrei un confronto con Berlusconi" (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - "Mi piacerebbe fare un confronto con Berlusconi, in Lombardia mi candiderò nella sua stessa circoscrizione". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, intervistato da Rainews24. La Lombardia non sarà l'unica circoscrizione in cui Renzi si proporrà. "Mi candiderò al Senato a casa mia in Toscana" ha aggiunto, ribandendo di volersi confrontare con il leader di Forza Italia. Poi guardando a sinistra, non ha risparmiato il suo ex partito. "Io sono uscito dal Pd e non mi riguarda più - ha detto -, ma trovo strana la strategia di chi vorrebbe combattere Salvini e Meloni e invece attacca i Renziani o gli ex Renziani. Io dico concentriamoci sulle idee: la prima cosa che ha proposto il Pd è aumentare le tasse, viene il dubbio che Letta sia il migliore ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - "Mi piacerebbe fare uncon, inmi candiderò nella sua stessa circoscrizione". Lo ha detto il leader di Iv Matteo, intervistato da Rainews24. Lanon sarà l'unica circoscrizione in cuisi proporrà. "Mi candiderò al Senato a casa mia in Toscana" ha aggiunto, ribandendo di volersi confrontare con il leader di Forza Italia. Poi guardando a sinistra, non ha risparmiato il suo ex partito. "Io sono uscito dal Pd e non mi riguarda più - ha detto -, ma trovo strana la strategia di chi vorrebbe combattere Salvini e Meloni e invece attacca iani o gli exani. Io dico concentriamoci sulle idee: la prima cosa che ha proposto il Pd è aumentare le tasse, viene il dubbio che Letta sia il migliore ...

