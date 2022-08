Perizie medico-legali false | ex dirigente Asl verso processo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell’udienza preliminare al 15 dicembre prossimo per l’ex direttore del Dipartimento di Salute Mentale (Dsm) dell’Asl di Caserta Luigi Carrizzone e altri otto imputati, accusati a vari titolo di corruzione in atti giudiziari,dichiarazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria, falsità materiale e ideologica; tutte contestazioni concernenti la produzione da parte di Carrizzone, in cambio di tangenti, di certificati medici ritenuti falsi anche perché realizzati senza sottoporre i pazienti beneficiari a visita, e utilizzati anche in procedimenti penali. Il rinvio a giudizio è stato richiesto dal pubblico ministero Giovanni Corona, sostituto della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che per tali fatti ha stralciato la posizione di Carrizzone e degli altri imputati da quella ...