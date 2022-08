Ossie Clark, il re del «flower power» in mostra tra Prato e Milano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Geometrie stilizzate, bouquet floreali e fantasie ispirate all’arte, il linguaggio di Ossie Clark ha definito la Swinging London con i suoi lunghi e coloratissimi abiti fluidi. La carriera del «King of Kings Road» (Il re di Kings Road, ndr) è stata breve ma molto intensa e ha lasciato un segno indelebile nella Londra del periodo, quello che va dalla minigonna di Mary Quant al movimento punk sovversivo di Malcom MacLaren e Vivienne Westwood. Il suo stile inconfondibile - il flower power - gli ha permesso di conquistare il jet-set internazionale e la scena pop, da Brigitte Bardot a Liz Taylor, da Mic Jagger a Kit Richards, da Eric Clapton a Jimi Hendrix. Quando Hockney ha dipinto Ossie e Celia nella loro casa di Notting Hill, ha ritratto un'istantanea della vita moderna, con una perfetta ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 agosto 2022) Geometrie stilizzate, bouquet floreali e fantasie ispirate all’arte, il linguaggio diha definito la Swinging London con i suoi lunghi e coloratissimi abiti fluidi. La carriera del «King of Kings Road» (Il re di Kings Road, ndr) è stata breve ma molto intensa e ha lasciato un segno indelebile nella Londra del periodo, quello che va dalla minigonna di Mary Quant al movimento punk sovversivo di Malcom MacLaren e Vivienne Westwood. Il suo stile inconfondibile - il- gli ha permesso di conquistare il jet-set internazionale e la scena pop, da Brigitte Bardot a Liz Taylor, da Mic Jagger a Kit Richards, da Eric Clapton a Jimi Hendrix. Quando Hockney ha dipintoe Celia nella loro casa di Notting Hill, ha ritratto un'istantanea della vita moderna, con una perfetta ...

