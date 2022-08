Nel tempio di Cupra i colori avvolgevano la Dea Madre picena (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – Le divinità italiche talvolta fanno riemergere dalle rovine dei loro templi scoperte di straordinaria bellezza e interesse archeologico. Oggi è il caso della dea umbra e picena Cupra, una delle Grandi Madri italiche, dea ctonia delle acque e della fecondità. Identificabile con la dea etrusca Uni o con Astarte, per i Romani Cupra rappresentava invece le virtù della propria Bona Dea. Dalle rovine dell’antico tempio di Cupra, a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, riaffiorano oggi sgargianti colori paragonabili alle pitture pompeiane. Le origini di Cupra Marittima Affacciata sul Mare Adriatico dalla costa marchigiana, il territorio di Cupra Marittima offriva, fin dall’antichità, importanti risorse e snodi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago – Le divinità italiche talvolta fanno riemergere dalle rovine dei loro templi scoperte di straordinaria bellezza e interesse archeologico. Oggi è il caso della dea umbra e, una delle Grandi Madri italiche, dea ctonia delle acque e della fecondità. Identificabile con la dea etrusca Uni o con Astarte, per i Romanirappresentava invece le virtù della propria Bona Dea. Dalle rovine dell’anticodi, aMarittima, in provincia di Ascoli Piceno, riaffiorano oggi sgargiantiparagonabili alle pitture pompeiane. Le origini diMarittima Affacciata sul Mare Adriatico dalla costa marchigiana, il territorio diMarittima offriva, fin dall’antichità, importanti risorse e snodi ...

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Giallo, rosso e blu, nel tempio di Cupra colori come a Pompei. La cella del santuario era decorata… - romaebraica : A Roma c'è la Comunità Ebraica più antica d’Europa. Si hanno notizie di ebrei che abitavano in questa città già nel… - infoitinterno : Giallo e blu, nel tempio di Cupra colori come a Pompei - infoitinterno : Giallo e blu. Nel tempio di Cupra Marittima colori come a Pompei - bista92 : RT @HuffPostItalia: Giallo e blu. Nel tempio di Cupra Marittima colori come a Pompei -