Edoardo Tavassi | Proposta pazzesca dall’altra parte del mondo: lo vogliono assolutamente (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ha conquistato tutti durante l’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi. Oggi gli è arrivata una Proposta incredibile: è pronto a volare Edoardo Tavassi (Screenshot da Instagram)Se prima dell’Isola dei Famosi non era così famoso, dopo il reality estremo di Canale5, Edoardo Tavassi è diventato uno dei naufraghi più amati di sempre. Partito per l’Honduras con la sorella Guendalina, durante il programma si è poi fatto conoscere con i suoi pregi e i suoi difetti, diventando sicuramente uno dei concorrenti più divisivi di sempre. Durante il reality show, Edoardo Tavassi ha costruito un rapporto particolare con Mercedesz Henger, che poi è però naufragato in un nulla di fatto. Nelle ultime ore, però, sembra che per lui stia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ha conquistato tutti durante l’Isola dei Famosi,. Oggi gli è arrivata unaincredibile: è pronto a volare(Screenshot da Instagram)Se prima dell’Isola dei Famosi non era così famoso, dopo il reality estremo di Canale5,è diventato uno dei naufraghi più amati di sempre. Partito per l’Honduras con la sorella Guendalina, durante il programma si è poi fatto conoscere con i suoi pregi e i suoi difetti, diventando sicuramente uno dei concorrenti più divisivi di sempre. Durante il reality show,ha costruito un rapporto particolare con Mercedesz Henger, che poi è però naufragato in un nulla di fatto. Nelle ultime ore, però, sembra che per lui stia ...

