Alla ricerca di… Fabrizio Corona con Elena D’Ambrogio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Fabrizio Corona e la blefaroplastica Fabrizio Corona non tradisce la sua anticonformistica fama di fare notizia, e posta su Instagram una foto – tabù per molti ma non per lui – in cui ostenta il suo viso dopo un intervento di chirurgia estetica. Che gli uomini non siano più restii a curare il proprio aspetto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 17 agosto 2022)e la blefaroplasticanon tradisce la sua anticonformistica fama di fare notizia, e posta su Instagram una foto – tabù per molti ma non per lui – in cui ostenta il suo viso dopo un intervento di chirurgia estetica. Che gli uomini non siano più restii a curare il proprio aspetto L'articolo proviene da Novella 2000.

DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina alla ricerca del centrocampista: tra #Barak e #Bajrami spunta il nome di #Kokcu del… - emergency_ong : “Spesso i bambini arrivano in ospedale in gruppo, feriti per l’esplosione di oggetti ritrovati a terra durante il g… - Agenzia_Ansa : La Sydney Opera House si colora di rosa in onore di Olivia Newton-John, la star di Grease morta lunedì negli Stati… - MRB_it : ?? | Quotidiano: Il Taranto di Di Costanzo alla ricerca d'identità ?? | Dalla rassegna stampa di oggi #MondoRossoBlù… - AmiciziaeAmore2 : Siete single alla ricerca di una persona veramente seria, motivata, intenzionata ad una storia importante? Per te A… -