Ultime Notizie Roma del 16-08-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 agosto 2022)dailynews radiogiornale martedì 16 agosto Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio monumentale quadarella gli europei dioro nei 1500 stile libero sincro da record storico oro to fill Onda Azzurra travolge gli europei di nuoto al caramignoli bronzo nella lunga distanza Carrara e circonda argento nel dorso il è sincronizzato chiude con 12 mesi per quanto riguarda il calcio la serie A Buona la prima per la Juventus che all’esordio in campionato risolve la pratica col Sassuolo con un secco 3 a 0 i bianconeri in casa ci mettono di mezz’ora per passare in vantaggio contro una squadra quel Emiliana comunque di buon livello il primo problema per gli ospiti sorge dopo appena hai 6 minuti murdolo si scontra con Alessandro rimane contuso e devo uscire in barellaistituito da tollisan Per quanto riguarda il ...