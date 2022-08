Ultime Notizie – Elezioni 2022, liste Pd: da Letta a Cottarelli, i nomi (Di martedì 16 agosto 2022) Approvate con tre no e cinque astenuti le liste del Partito democratico in vista delle Elezioni politiche 2022. Il segretario dem Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Carlo Cottarelli sarà invece candidato capolista per il Senato a Milano. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà capolista in Europa. Nuovamente in corsa con il Pd Alessandro Zan, relatore della proposta di legge contro l’omotransfobia: sarà candidato alla Camera sempre nel collegio di Padova. L’ex segretaria della Cgil Susanna Camusso sarà capolista del Pd nel collegio plurinominale 2 in Campania del Senato, comprendente le province di Caserta, Salerno, Benevento ed Avellino. Dietro di lei Federico Conte di Leu. L’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin sarà candidata al Senato, capolista del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 16 agosto 2022) Approvate con tre no e cinque astenuti ledel Partito democratico in vista dellepolitiche. Il segretario dem Enricosarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. Carlosarà invece candidato capolista per il Senato a Milano. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà capolista in Europa. Nuovamente in corsa con il Pd Alessandro Zan, relatore della proposta di legge contro l’omotransfobia: sarà candidato alla Camera sempre nel collegio di Padova. L’ex segretaria della Cgil Susanna Camusso sarà capolista del Pd nel collegio plurinale 2 in Campania del Senato, comprendente le province di Caserta, Salerno, Benevento ed Avellino. Dietro di lei Federico Conte di Leu. L’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin sarà candidata al Senato, capolista del ...

sole24ore : ?? L'#Onu ha la capacità di fornire assistenza a una visita degli ispettori dell’#Aiea alla centrale nucleare di… - GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - junews24com : Vlahovic esalta Di Maria: «Sensazione incredibile, lo ringrazio per l'assist» - - News24_it : Ucraina ultime notizie. Putin, Occidente usa Ucraina come carne da cannone. Nuova purga Zelensky, ... - Il Sole 24… -