Tre escursionisti veneti soccorsi a Erto (Di martedì 16 agosto 2022) Si è concluso intorno alle 21 un intervento di soccorso rivolto a tre escursionisti di Padova, una donna di 19 anni è due uomini di 22 e 42 anni, accompagnati da un cane, i quali si sono smarriti durante una escursione ad anello attorno al.Passo di sant'Osvaldo. Grazie alla Sores e anche al sistema di georeferenziazione SMS Locator la loro posizione è stata individuata ad una quota di 1250 metri ed è stato loro chiesto di non muoversi da li mentre la stazione Valcellina del Soccorso Alpino si organizzava presso l'aviosuperficie di Claut per imbarcarsi sull'elicottero della Protezione Civile nel.frattempo attivato. È stato però attivato anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Venezia che ha di fatto risolto l'intervento con il verricello inibendo l'arrivo dell'altro mezzo, subito abortito.

