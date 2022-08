Stoichkov e l'amico Maradona: 'Mi sento in colpa per non averlo salvato' (Di martedì 16 agosto 2022) E' un Hristo Stoichkov commosso quello che ha ricordato cosa ha significato per lui Diego Armando Maradona in un'intervista a ESPN. Il campione bulgaro ha avuto un buon rapporto con il Pibe de Oro , ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 agosto 2022) E' un Hristocommosso quello che ha ricordato cosa ha significato per lui Diego Armandoin un'intervista a ESPN. Il campione bulgaro ha avuto un buon rapporto con il Pibe de Oro , ...

