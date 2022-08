Perizona

Porto Palermo , località scoperta dagli italiani e che pochi: è un luogo di rara bellezza,... E anche qui spazio al divertimento: sul lungomare di Dhërmi ci sono discoteche enotturni, ...Per ora non sialtri particolari del gesto. Si conoscono in un pub e decidono di sposarsi a Roma: in aeroporto lei lo deruba e scappa coi soldi La coppia si era conosciuta in un pub di Londra. Amore a prima vista, la decisione di sposarsi e la partenza verso la città eterna. Ma al terminal 5 di ...Due italiani, originari di Rovigo, sono stati trovati morti in un albergo a New York. La notizia è stata comunicata dal Consolato italiano al comando dei Carabinieri di Rovigo. Non si conoscono al ...