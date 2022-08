Naspi anticipata: è vero che l’INPS trattiene parte dei soldi? (Di martedì 16 agosto 2022) Come funziona l'anticipo della Naspi rispetto al lavoro autonomo che si andrà a svolgere? Chiariamo qualche dubbio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 agosto 2022) Come funziona l'anticipo dellarispetto al lavoro autonomo che si andrà a svolgere? Chiariamo qualche dubbio. L'articolo .

orizzontescuola : Naspi anticipata: è vero che l’INPS trattiene parte dei soldi? - ProDocente : Naspi anticipata: attenzione non spetta a tutti i soci lavoratori - lacittanews : Di Patrizia Del Pidio Non sempre la Naspi spetta in forma anticipata, anche se si intende diventare… - orizzontescuola : Naspi anticipata: attenzione non spetta a tutti i soci lavoratori -